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Нико Росберг объяснил, почему у Лиама Лоусона нет шансов остаться в Red Bull

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧемпион мира Ф1 2016 года Нико Росберг впечатлён последними выступлениями Лиама Лоусона в составе Red Bull, однако сомневается, что новозеландец обладает потенциалом, необходимым для постоянного места в главной команде.

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