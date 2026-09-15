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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Морозов: «У Аленичева есть цель вернуться в «Спартак», думаю. У нас, когда приходит наш тренер, ему не дают тех игроков, которых он хочет. Если Дмитрию доверять, то можно работать»

Геннадий Морозов прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева главным тренером тульского « Арсенала ».

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