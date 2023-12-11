Сильнейшие в мире: 57-мм снаряды этих пушек сожгут "Леопарды" и "Брэдли"

для объективности надо привести данные,с какого расстояния "кошки" могут пробить броню наших носителей этих пушек....тогда и будет понятно,что пока наши подойдут на этот километр,их уже несколько раз сожгут....арифметика,автор,суровая вещь!!!

Traveller

Советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине 1940-х годов и широко распространённый в мире." (с) 😭 "Молотилка", говоришь?... А что-нибудь менее заржавевшее можете представить людям? А то как-то даже печально: "Проектирование 57-мм автоматической зенитной пушки было начато в НИИ-58 в ЦАКБ Василия Грабина под руководством Льва Локтева в 1944 году на основе теоретических разработок Михаила Логинова." (с)