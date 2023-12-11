БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сильнейшие в мире: 57-мм снаряды этих пушек сожгут "Леопарды" и "Брэдли"

Сильнейшие в мире: 57-мм снаряды этих пушек сожгут "Леопарды" и "Брэдли"

"Адские молотилки" – 57-мм орудия АЗП-57 успешно применяются в ходе специальной военной операции. Эти орудия имеют осколочные снаряды, эффективно поражающие живую силу противника.

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Комментарии
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Владимир Аверков
для объективности надо привести данные,с какого расстояния &quot;кошки&quot; могут пробить броню наших носителей этих пушек....тогда и будет понятно,что пока наши подойдут на этот километр,их уже несколько раз сожгут....арифметика,автор,суровая вещь!!!
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1 д.
Traveller
Советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине 1940-х годов и широко распространённый в мире.&quot; (с) 😭   &quot;Молотилка&quot;, говоришь?... А что-нибудь менее заржавевшее можете представить людям? А то как-то даже печально: &quot;Проектирование 57-мм автоматической зенитной пушки было начато в НИИ-58 в ЦАКБ Василия Грабина под руководством Льва Локтева в 1944 году на основе теоретических разработок Михаила Логинова.&quot; (с)
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1 д.

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