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Причиной обрушения ледника в Непале стало глобальное потепление, заявили эксперты WWA

Причиной обрушения ледника в Непале стало глобальное потепление, заявили эксперты WWA

Средняя температура в Гималайском регионе в августе 2026 года была примерно на 5°C выше нормы. В результате 25 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника, который привел к сотням жертв в Непале и Тибете.

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