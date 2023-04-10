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Киевский университет отменил лекцию экс-советника президента Украины Арестовича

Киевский университет отменил лекцию экс-советника президента Украины Арестовича

Киевский национальный экономический университет отменил лекцию для студентов экс-советника главы офиса президента Зеленского — Алексея Арестовича.

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