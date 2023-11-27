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Больше миллиона убитых и пропавших без вести боевиков ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 ноября 2023 года

Больше миллиона убитых и пропавших без вести боевиков ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 ноября 2023 года

Больше миллиона убитых и пропавших без вести боевиков ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ эфире украинского телеканала «1+1» была озвучена тревожная информация: с начала конфликта ВСУ потеряли более миллиона человек.

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Комментарии
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Светлейший
Миллион утилизированных убийц, насильников... Этож сколько ихних &quot;небесных сотен&quot;?!:)) Неужели презденство кровавого жыденка того стоило?
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15 час.

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