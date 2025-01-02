Таможенная служба: Более 100 автомобилей ждут прохождения контроля

На данный момент повышенное движение зафиксировано на пограничных таможенных постах «Скуляны» и «Леушены», где более 100 автомобилей ожидают прохождения контроля на выезде из Республики Молдова, отмечает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии