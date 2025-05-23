ПВО уничтожила 112 беспилотников над Московским и другими российскими регионами

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 23 мая 2025 года, сообщило, что с 20:00 мск четверга средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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