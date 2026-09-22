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Регионы России

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Российские платформы виртуализации проходят пилотный этап и расширяют внедрение

Российские платформы виртуализации проходят пилотный этап и расширяют внедрение

Российский рынок виртуализации все чаще оценивает отечественные продукты не только по набору функций, но и по тому, насколько предсказуемо на них можно перенести уже работающие системы.

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