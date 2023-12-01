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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Синнера: «Янник – акула, охотник. Когда он чувствует запах крови, он не позволяет добыче уйти»

«Янник приехал в Малагу измотанным, зато полным уверенности после итогового в Турине. Концовка сезона после US Open была очень напряженной, но очень удачной, и даже решение пропустить групповой этап в Болонье оказалось правильным.

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