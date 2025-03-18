Сериал «Денискины рассказы»

К пенсионеру Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Чтобы увлечь непоседу, дед начинает рассказывать Денису увлекательные истории о счастливом советском детстве его ровесника, который 70 лет назад играл, шалил, дружил и каждый день попадал в весёлые приключения в одном московском дворе.