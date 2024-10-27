В Петербурге суд арестовал начальника районного ГИБДД за передачу взятки

t.me/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника отдела ГИБДД по Центральному району города по обвинению в передаче взятки сотруднику ФСБ в размере 400 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.