В Петербурге суд арестовал начальника районного ГИБДД за передачу взятки

t.me/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника отдела ГИБДД по Центральному району города по обвинению в передаче взятки сотруднику ФСБ в размере 400 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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