Сталкивается ли Молдова с управленческим кризисом? Что говорит Спыну

Государство всегда ищет людей, способных справиться с вызовами, но это не означает, что власти сталкиваются с управленческим кризисом, считает министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
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