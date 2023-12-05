Как рационально использовать пространство в маленькой квартире

При ремонте маленькой квартиры особое внимание следует уделять планировке, чтобы рационально использовать каждый сантиметр пространства, заявила основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко.
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