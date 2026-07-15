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Калужские новости

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Сирены возвестили ракетную угрозу в Калужской области

Сирены возвестили ракетную угрозу в Калужской области

Предыдущее объявление ракетной опасности в регионе длилось больше часа. Губернатор Владислав Шапша призвал жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенамиВ Калужской области объявили режим ракетной угрозы, о чем, в соответствии с давним обещанием, наконец-то в областном центре возвестили сирены.

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