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"Голубое лобби" давит на Кремль? Запрет на извращение в России вскрыл неудобную правду

"Голубое лобби" давит на Кремль? Запрет на извращение в России вскрыл неудобную правду

Негодуют все – и либералы, и патриоты, и люди, у которых здравый смысл доминирует над политическими убеждениями.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Гражданка Украины Бандерас отобрала единственное оружие у российского полицейского.Сравнили
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29 мин.
виталий панов
Вернуть статью УК СССР мужеложство,и сразу всё встанет на свои места.Показательный судебный процесс,и забудут про свой радужный флаг.Не нравится-радужный флаг в одно место,и в перёд,где ЛГБТ сообщество ждёт пополнения своих рядов!
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28 мин.
Алексей Горшков
Цитата из статьи: &quot;Но теперь беглецы вернулись, западные НКО вновь активизировались...&quot; Логика такая: чтобы западные НКО не активизировались - надо сделать так,чтобы беглецы не возвращались! Это уж как-то СЛИШКОМ !!! Когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть &quot;убежальцы&quot; и действительно в определённых сферах &quot;шарят&quot;,но если они &quot;ВЛАСОВСКУЮ&quot; позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это &quot;невозможно&quot; - ведь такие же &quot;власовцы&quot; в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах &quot;философских пароходов&quot;! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!! Я заметил тенденцию: &quot;пятая колонна&quot;, дезорганизованная казалось бы, в начале СВО, постепенно В СЕБЯ ПРИХОДИТ ! Помню - после стамбульских переговоров поднялось народное возмущение - и руководство страной ОСОЗНАЛО ошибочность этакого &quot;леопольдовского&quot; (Ребята! Давайте жить дружно!) подхода. А сейчас - видно не с народным мнением оно началО считаться,а с этой &quot;пятой колонной&quot;! Слышны уже нотки - типа: &quot;Заткнитесь - нам лучше знать&quot;! &quot;Боязливые патриоты&quot; уже из-за границы, куда, было, убежали - стали возвращаться - значит - &quot;ОТМАШКУ&quot; ПОЛУЧИЛИ - ПОДОБНЫХ КТО-ТО ПРИГЛАШАЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ !!! В результате &quot;пятая колонна просто&quot; БОРЗЕЕТ ! Я вообще обратил внимание на тенденцию последнего времени - стремление КОГО-ТО, явно &quot;сверху&quot;, ПРЕДАТЕЛЕЙ отмазывать: Шепелев обосновался на ТВ (теперь уже сомневаюсь: на российском ли?!), Рома- &quot;Зверь&quot; в Донбасс катался, Рейхельгауз - по госпиталям бродит, Арбенина распевает с жёнами бойцов СВО, Милохин попытался в Россию вернуться, ТО ЖЕ (как ей было &quot;не в падлу&quot; повторяться за гораздо более легковесным придурком - при ЕЁ-ТО самомнении: &quot;Живи спокойно страна - Я у тебя всего одна&quot;) сделала Пугачёва, о своей &quot;любви к России&quot; РЕЗКО захныкал Моргенштерн - и т.д.,и т.п.... Ободрённый этой беззубостью идиот Шарлот ДАЖЕ ВЕРНУЛСЯ - слава богу (О, ЧУДО !!!), его &quot;приняли&quot; правильно! В то,что они ВСЕ ВДРУГ раскаялись я как-то не верю, однако чувствую,что &quot;это &quot;Ж-ж&quot; неспроста&quot; - похоже,получили задание вернуться, чтобы гадить изнутри! Это не просто безобидное чудачество,типа мягкотелости и всепрощенчества,а БЕЗЗУБОСТЬ,ОТ КОТОРОЙ ЛЮДИ ГИБНУТ !!!
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27 мин.

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