"Голубое лобби" давит на Кремль? Запрет на извращение в России вскрыл неудобную правду

Алексей Горшков

Цитата из статьи: "Но теперь беглецы вернулись, западные НКО вновь активизировались..." Логика такая: чтобы западные НКО не активизировались - надо сделать так,чтобы беглецы не возвращались! Это уж как-то СЛИШКОМ !!! Когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть "убежальцы" и действительно в определённых сферах "шарят",но если они "ВЛАСОВСКУЮ" позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это "невозможно" - ведь такие же "власовцы" в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!! Я заметил тенденцию: "пятая колонна", дезорганизованная казалось бы, в начале СВО, постепенно В СЕБЯ ПРИХОДИТ ! Помню - после стамбульских переговоров поднялось народное возмущение - и руководство страной ОСОЗНАЛО ошибочность этакого "леопольдовского" (Ребята! Давайте жить дружно!) подхода. А сейчас - видно не с народным мнением оно началО считаться,а с этой "пятой колонной"! Слышны уже нотки - типа: "Заткнитесь - нам лучше знать"! "Боязливые патриоты" уже из-за границы, куда, было, убежали - стали возвращаться - значит - "ОТМАШКУ" ПОЛУЧИЛИ - ПОДОБНЫХ КТО-ТО ПРИГЛАШАЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ !!! В результате "пятая колонна просто" БОРЗЕЕТ ! Я вообще обратил внимание на тенденцию последнего времени - стремление КОГО-ТО, явно "сверху", ПРЕДАТЕЛЕЙ отмазывать: Шепелев обосновался на ТВ (теперь уже сомневаюсь: на российском ли?!), Рома- "Зверь" в Донбасс катался, Рейхельгауз - по госпиталям бродит, Арбенина распевает с жёнами бойцов СВО, Милохин попытался в Россию вернуться, ТО ЖЕ (как ей было "не в падлу" повторяться за гораздо более легковесным придурком - при ЕЁ-ТО самомнении: "Живи спокойно страна - Я у тебя всего одна") сделала Пугачёва, о своей "любви к России" РЕЗКО захныкал Моргенштерн - и т.д.,и т.п.... Ободрённый этой беззубостью идиот Шарлот ДАЖЕ ВЕРНУЛСЯ - слава богу (О, ЧУДО !!!), его "приняли" правильно! В то,что они ВСЕ ВДРУГ раскаялись я как-то не верю, однако чувствую,что "это "Ж-ж" неспроста" - похоже,получили задание вернуться, чтобы гадить изнутри! Это не просто безобидное чудачество,типа мягкотелости и всепрощенчества,а БЕЗЗУБОСТЬ,ОТ КОТОРОЙ ЛЮДИ ГИБНУТ !!!