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18-летняя россиянка попала под поезд и не выжила

18-летняя россиянка попала под поезд и не выжила

В Свердловской области 18-летняя девушка попала под поезд и не выжила. Об этом стало известно Ura.ru.

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