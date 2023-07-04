Причины разлива нефти на озере «Шишка» исследуют в Новосибирске

О масляных пятнах на поверхности озера за Гусинобродским кладбищем стало известно еще 21 июня. Жительница Дзержинского района Лилия Литвинцева лопатой собрала 20-литровое ведро черной жижи с поверхности водоема, сообщают «Вести Новосибирск».