Российская армия захватила у ВСУ американский бронетранспортер М113

Танкисты из батальона, которым командует боец из Курганской области по прозвищу "Горыныч", захватили недалеко от Авдеевки (ДНР) натовский бронетранспортер М113 производства США, принадлежащий Вооруженным силам Украины.
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