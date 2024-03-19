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Российская армия захватила у ВСУ американский бронетранспортер М113

Российская армия захватила у ВСУ американский бронетранспортер М113

Танкисты из батальона, которым командует боец из Курганской области по прозвищу "Горыныч", захватили недалеко от Авдеевки (ДНР) натовский бронетранспортер М113 производства США, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

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