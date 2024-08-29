"Это самое скверное": Десятки тысяч солдат в крупнейшем Донецком котле. Враньё и предательство. Русские "завершают освобождение Часова Яра"

На исходе пятый месяц тяжелейших боёв за Часов Яр, который противник превратил в настоящую крепость. Украинские аналитики пишут, что группировка ВСУ попала в ловушку в ДНР - десятки тысяч солдат в крупнейшем Донецком котле.