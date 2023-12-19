Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Борьба с онкологическими заболеваниями — приоритет для Москвы Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, сообщил, что в московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова открыт новый эндоскопический центр.
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