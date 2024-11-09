Евросоюз обсуждает помощь Украине без участия США в случае снижения финансовой поддержки

Власти стран Евросоюза ведут обсуждения о механизме предоставления помощи Украине, если администрация нового избранного президента США Дональда Трампа решит сократить финансирование, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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