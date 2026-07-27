Политика как он...
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Политика как она есть

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Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров в Россию из Армении

Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров в Россию из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил принять меры для решения проблем, касающихся ограничений на импорт ряда товаров из республики.

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