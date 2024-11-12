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Петербургский дневник

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Экипажи Ми-28НМ ударили по технике и боевикам ВСУ в Курской области

Были использованы авиационные ракеты Экипажи вертолетов Ми-28НМ ударили ракетами по бронетехнике и живой силе украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.

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