Умер французский музыкант известный как Kavinskiy.После себя он оставил как минимум одну нетленку, Nightcall, которую большинство так или иначе слышало, даже если не знало про автора.
Кавинский все
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Умер французский музыкант известный как Kavinskiy.После себя он оставил как минимум одну нетленку, Nightcall, которую большинство так или иначе слышало, даже если не знало про автора.
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