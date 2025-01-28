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Царьград

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Сергей Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за молчание по поводу разрушения памятников

Сергей Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за молчание по поводу разрушения памятников

Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил молчание секретариата ЮНЕСКО по вопросу уничтожения памятников, связанных с русским культурным наследием, в странах Балтии и на Украине, назвав такое бездействие позорным.

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