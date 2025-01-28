Сергей Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за молчание по поводу разрушения памятников

Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил молчание секретариата ЮНЕСКО по вопросу уничтожения памятников, связанных с русским культурным наследием, в странах Балтии и на Украине, назвав такое бездействие позорным.
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