Вся страна знала ее как веселую и уверенную в себе тетю Асю из рекламы отбеливателя. Но когда Татьяна Ташкова появилась на телеэкранах в этом образе, за ее плечами уже были годы работы поваром, торговля украшениями, банковская карьера и история с угрозами, которую актриса до сих пор вспоминает с удивлением.
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