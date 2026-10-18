Вся страна знала ее как веселую и уверенную в себе тетю Асю из рекламы отбеливателя. Но когда Татьяна Ташкова появилась на телеэкранах в этом образе, за ее плечами уже были годы работы поваром, торговля украшениями, банковская карьера и история с угрозами, которую актриса до сих пор вспоминает с удивлением.