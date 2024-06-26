Песков назвал заявление прокурора МУС абсурдным и бессмысленным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным и бессмысленным заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о его готовности сотрудничать с Россией в расследовании ситуации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии