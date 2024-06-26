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Песков назвал заявление прокурора МУС абсурдным и бессмысленным

Песков назвал заявление прокурора МУС абсурдным и бессмысленным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным и бессмысленным заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о его готовности сотрудничать с Россией в расследовании ситуации на Украине.

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