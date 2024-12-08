Су-25 и Ми-28 – все, в историю?

Танк. С момента своего появления на полях сражений Первой мировой войны, многотонное чудовище, ощерившееся стволами различных калибров, не боящееся практически никаких природных препятствий, стало основой атаки во всех армиях, которые могли себе позволить танковые войска.
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