Метан по выбросам метана и правда самый метан по метану в мире метана! Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям рассказала о страшно неэкологичном и вредном русском газе с молекулой несвободы, а если он идет через Украину, то чудесным образом очищается !!! Министр заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».