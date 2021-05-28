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Американцы рассказали о «самом грязном» газе на Земле. И конечно же это, по их мнению, российский

Американцы рассказали о «самом грязном» газе на Земле. И конечно же это, по их мнению, российский

Метан по выбросам метана и правда самый метан по метану в мире метана! Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям рассказала о страшно неэкологичном и вредном русском газе с молекулой несвободы, а если он идет через Украину, то чудесным образом очищается !!! Министр заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».

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Евгений Шаранхаев
С американским пониманием свободы мы постоянно будем оказываться на её похоронах.
Сергей Саенко
Точно, свобода амеров утекает с их газом.
Ирина Матвеева Страховой агент
А у нас, наоборот, притекает... Только всё мимо карманов граждан России.
Татьяна Браун
Нуда, а сланцевый газ, наверное, самый экологичный! Подышала бы эта мадам воздухом, пропитанным в результате производства сланцевого газа, запела бы по-другому. === "Сланцевый аромат" мы в нашем городке прекрасно знаем.
Александр Евдокимов
Пум ь расскажут о самых грязных а мире деньгах!

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