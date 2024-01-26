Путин: 19 тонн крови сдали студенты, чтобы поддержать участников СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января, ФедералПресс. Глава РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО и выразил огромную благодарность тем, кто временно променял студенческую жизнь на защиту Родины.
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