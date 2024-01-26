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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Путин: 19 тонн крови сдали студенты, чтобы поддержать участников СВО

Путин: 19 тонн крови сдали студенты, чтобы поддержать участников СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января, ФедералПресс. Глава РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО и выразил огромную благодарность тем, кто временно променял студенческую жизнь на защиту Родины.

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