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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Сабаха» Исаев о выходе в ЛЧ: «В раздевалке врубил «Руки Вверх!», песню из моего красноярского детства. Даже наши французы подпевали, не зная ни слова»

Полузащитник «Сабаха»  Алексей Исаев  рассказал об атмосфере после первого в истории выхода команды в основной турнир Лиги чемпионов.

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