В России изменятся правила признания квалифицированными инвесторами

С 23 мая 2025 года вводятся новые правила признания физических лиц квалифицированными инвесторами, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
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