WP: Секретная служба два года отказывала Трампу в допмерах безопасности

Чиновники Секретной службы США в течение двух лет, предшествующих покушению 13 июля, отклоняли запросы экс-президента США Дональда Трампа об обеспечении дополнительных мер безопасности на публичных мероприятиях, сообщает 20 июля The Washington Post со ссылкой источники.
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