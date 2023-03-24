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Путин предложил новую схему ипотеки на новостройки

Путин предложил новую схему ипотеки на новостройки

Президент Владимир Путин поручил кабмину совместно с ДОМ.РФ, Центробанком и Агентством по страхованию вкладов обсудить вопрос включения в цену жилищных кредитов на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель российского производства Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства Решить вопрос нужно до 1 июня, ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и глава ДОМ.

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