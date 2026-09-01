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Царьград

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Командиры ВСУ просят вывод из-за больших потерь на фронте

Командиры ВСУ просят вывод из-за больших потерь на фронте

Командиры 2-го батальона 92-й бригады ВСУ надеются на вывод из-за крупных потерь. Российские силовые структуры сообщают, что команды на отступление пока не поступало.

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