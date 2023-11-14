Диетолог Редина назвала ведущие к появлению лишнего веса пищевые привычки

Если перестать следовать этим пищевым привычкам, можно похудеть, считает врач. Врач-диетолог Ольга Редина рассказала, что привычка ежедневно употреблять богатую «быстрыми» углеводами пищу, как правило, бывает тесно связана с наличием лишнего веса.