Диетолог Редина назвала ведущие к появлению лишнего веса пищевые привычки

Если перестать следовать этим пищевым привычкам, можно похудеть, считает врач. Врач-диетолог Ольга Редина рассказала, что привычка ежедневно употреблять богатую «быстрыми» углеводами пищу, как правило, бывает тесно связана с наличием лишнего веса.
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