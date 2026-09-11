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Около 150 семей было создано на Северном речном вокзале в 2026 году

Около 150 семей было создано на Северном речном вокзале в 2026 году

Свадебный сезон на Северном речном вокзале завершился 9 сентября. За это время сотрудники столичных загсов зарегистрировали здесь около 150 браков.

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