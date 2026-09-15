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Умер тренер, воспитавший Малафеева, Окрошидзе, Макарова… 100-летний участник обороны Ленинграда, орденоносец, полковник

Умер тренер, воспитавший Малафеева, Окрошидзе, Макарова… 100-летний участник обороны Ленинграда, орденоносец, полковник

15 сентября в 100-летнем возрасте ушел из жизни тренер нескольких поколений вратарей «Зенита». Человек с легендарной биографией.

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