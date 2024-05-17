В Норильске открылся новый туристический центр "Четыре ветра", который предоставляет возможность приобрести разнообразные сувениры от местных мастеров, взять напрокат снаряжение и поучаствовать в различных мероприятиях.
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