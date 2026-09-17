Дональд Туск предупредил о возможной угрозе от беспилотников

Эксперт отметил стремление Польши превзойти "евротройку". 13 сентября польский премьер Дональд Туск выразил опасения по поводу угрозы от беспилотников, обнаруженных у польско-украинской границы, что может вызвать напряженность в отношениях с Россией.
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