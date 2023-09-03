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Станет ли Украина в обозримой перспективе членом НАТО?

Станет ли Украина в обозримой перспективе членом НАТО?

Вот она – суровая и неприятная для Киева правда: в США в победу Украины уже не верят. Что бы там ни говорили официальные лица из администрации Байдена или даже Пентагона.

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Комментарии
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Вик Норд
Идут муж с женой,на прогулке... .С женой здороваются незнакомые мужчины,один,два...,пять!Муж удивлённо спрашивает:&quot;Кто это,дорогая?&quot;Жена:&quot;А,это члены моего кружка!&quot;.Через некоторое время ситуация повторятся с точностью до наоборот,женщины липнут к мужу... .Дорогой,а кто это?Аа...,это кружки моего члена!!
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12 час.
А
Александр
Наёмники всегда вне закона.
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Вот именно...А будет ли это искусственно сделанное лениным образованин жить и гадить России дальше???ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ...Да и НАТО скоро загнётся...и уйдёт в небытие.
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5 час.

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