Памфилова обещает строгие меры за возможный вброс в Крыму

Элла Памфилова, председатель ЦИК России, обещает строгие меры за предполагаемый вброс бюллетеней на избирательном участке в Крыму.
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