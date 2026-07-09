Как я выбирала и ставила москитную сетку: личный опыт без вызова мастера

Каждый год с наступлением тепла передо мной вставала одна и та же дилемма. Прошлогодняя защита от насекомых куда-то запропастилась, пришла в негодность, или же я просто переехала в квартиру, где на новых стеклопакетах её не было вовсе.
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