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Живая Кубань

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В Краснодарском крае пользователи массово жалуются на сбой в web-версии мессенджера WhatsApp

В Краснодарском крае пользователи массово жалуются на сбой в web-версии мессенджера WhatsApp

В Краснодарском крае пользователи массово жалуются на сбой в web-версии мессенджера WhatsAppПо словам пользователей из нескольких районов края - в частности, Краснодара, Армавира и Новороссийска, у них перестала работать web-версия WhatsApp* (мессенджер принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

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