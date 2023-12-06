В Краснодарском крае пользователи массово жалуются на сбой в web-версии мессенджера WhatsApp

В Краснодарском крае пользователи массово жалуются на сбой в web-версии мессенджера WhatsAppПо словам пользователей из нескольких районов края - в частности, Краснодара, Армавира и Новороссийска, у них перестала работать web-версия WhatsApp* (мессенджер принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).