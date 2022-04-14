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В ХМАО-Югре полицейские торжественно вручили российский паспорт уроженке Республики Молдова

В ХМАО-Югре полицейские торжественно вручили российский паспорт уроженке Республики Молдова

«Сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД России совместно с коллегами из города Урая Ханты-Мансийского автономного округа – Югры помогли девушке с ограниченными возможностями оформить гражданство и получить паспорт гражданина Российской Федерации.

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