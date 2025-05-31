Путевой дворец Петра I в Стрельне откроют после реставрации в 2026 году

Открытие Путевого дворца Петра I в Стрельне для посетителей состоится в 2026 году после завершения масштабных реставрационных работ, рассказал генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков 31 мая ТАСС на Международном фестивале «Интермузей-2025».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии