Путевой дворец Петра I в Стрельне откроют после реставрации в 2026 году

Открытие Путевого дворца Петра I в Стрельне для посетителей состоится в 2026 году после завершения масштабных реставрационных работ, рассказал генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков 31 мая ТАСС на Международном фестивале «Интермузей-2025».