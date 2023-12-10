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В Подмосковье повысят размер соцвыплат

В Подмосковье повысят размер соцвыплат

С 1 января 2024 года в Подмосковье будут проиндексированы на 5,6% все областные социальные выплаты. «Индексация социальных выплат — ежегодная, и проводится с целью повышения уровня жизни населения, — рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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