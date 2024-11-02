Иностранца, сбившего семилетнюю девочку на пешеходном переходе, будут судить

В Невельске завершено расследование ДТП, в результате которого семилетняя девочка получила серьезные травмы после столкновения с автомобилем, который превысил допустимую скорость и не смог вовремя остановиться на нерегулируемом пешеходном переходе.
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