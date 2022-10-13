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Операция «Час Быка»: корректировка курса

Готовя революцию (или переворот, дело не в терминах) в России большевики исходили из следующей абсолютно правильной :1) Россия как страна периферийного капитализма представляет собой клубок невероятно острых противоречий во всех сферах жизни;2) поэтому захватить власть, сыграв на этих противоречиях – относительно легко, но удержать ее можно, Логика большевиковпри немедленной государственной поддержке пролетариата нескольких ведущих стран Европы, партии.

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